ليبيا – أكد تقرير إخباري نشرته صحيفة “ذا سكوتش صن” الأسكتلندية قرب إطلاق سراح صديقين لهاشم وسلمان العبيدي المرتبطان بتفجير “مانشستر أرينا” الإرهابي.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن الشقيقين محمد عبد الله ذي الـ31 عامًا وعبد الرؤوف عبد الله البالغ من 29 عامًا يأملان في التحرر من السجن في غضون أسابيع عبر إجراءات مجلس الإفراج المشروط المستعرض في الوقت الحالي لقضيتهما.

وأوضح التقرير أن محمد عبد الله تم سجنه لـ10 سنوات في سجن “أولد بيلي” في العام 2017 لانتمائه لتنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا، فيما نال شقيقه حكمًا بـ9 سنوات ونصف في العام 2016 لإدارته مركز اتصالات للتنظيم انطلاقًا منزل اسرته في منطقة “موس سايد” من مدينة مانشستر البريطانية.

ووفقًا للتقرير، ارتبط الشقيقان عبد الله بنظيرهما من آل العبيدي بصلات صداقة ناقلًا عن المعلمة “جايد كلوف” البالغة من العمر 25 ربيعًا والمصابة في تفجير “مانشستر أرينا” الإرهابي قولها: “يجب عدم الإفراج عنهما ما لم يكن لدينا ضمانات بأنهما سيعيشان بأمان”.

ونقل التقرير عن مجلس الإفراج المشروط تأكيده أن حماية الجمهور تمثل الأولوية الأولى بالنسبة له في وقت سيحتاج فيه إطلاق سراح الشقيقين أو واحد منهما لعملية استخبارات ومراقبة طويلة ومكلفة تتضمن خطوات عديدة تبدأ بعمليات لتتبع كل تحركاتهما.

واختتم التقرير بالتذكير بإصابة عبد الرؤوف عبد الله الحامل لكلا الجنسيتين الليبية والبريطانية بشلل نصفي بعد إصابته برصاصة في العمود الفقري خلال قتاله ضد نظام العقيد الراحل القذافي في ليبيا خلال أحداث العام 2011، ما أضطره للعيش على كرسي متحرك.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post ذا سكوتش صن: توقعات بقرب إطلاق السراح المشروط لصديقين لـ آل العبيدي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية