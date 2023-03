المسوري: على مجلسي النواب والدولة الإسراع بتشكيل اللجنة المشتركة 6+6 لإنجاز قوانين الانتخابات

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري صفوان المسوري إنه بعد ترحيب عبد الله باتيلي بالاتفاق على التعديل الدستوري 13 على مجلسي النواب والدولة الإسراع بتشكيل اللجنة المشتركة 6+6 لإنجاز قوانين الانتخابات، وعقد اجتماعها الأول دون تأخير.

المسوري أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أن مصداقية مجلسي الدولة والنواب ترتبط بإنجاز القوانين في إطار زمني قريب.

ونوّه إلى أنه يجب بعد ذلك توحيد الجهود نحو سلطة تنفيذية موثوقة لإجراء الانتخابات، مؤكدًا على أنه يجب تقييم مدى مطابقة الإطار النظري الذي يقدمه باتيلي مع إمكانية تنفيذه الفعلي.

واختتم تصريحه بالقول : “علينا ألا نغفل أن مجلس الأمن لم يستطع التوافق حتى على صيغة بيان أو تصريح صحفي يدعم الخطة المقترحة من باتيلي الأمر الذي يعكس تباين المواقف حولها من الخمسة الكبار”.

