ليبيا.. حكومة الوحدة تبحث تفاصيل مشروع تصنيف الميزانية مع مجموعة البنك الدولي

بحث وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الزيداني، مع فريق إصلاحات وتطوير إدارة المالية العامة التابع لمجموعة البنك الدولي مستجدات مشروع تصنيف الميزانية، ودليل الحسابات الموحد، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية.

وضم الفريق كلا من وينستون ول ووصال الدين عاشور، كما حضر الاجتماع مديري مكتب التعاون الفني وإدارة الميزانية والمتابعة.

وحسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد، أكد الزيداني دعم جميع المبادرات الهادفة إلى تعزيز إدارة المالية العامة في ليبيا، والبرامج الرامية إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة المال العام.

وأعرب عن انفتاح ليبيا على الاستفادة من خبرات البنك الدولي والتعاون المشترك لتنفيذ برامج أخرى بما يعزز مبادئ الإفصاح والشفافية ويحقق الأولويات الوطنية في مجالات التنمية المختلفة.