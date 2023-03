أبو بريق: ترحيب باتيلي بالتعديل الدستوري 13 مؤشر جيد

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري ورئيس لجنة الحقوق والحريات أحمد أبو بريق إن ترحيب عبد الله باتيلي بالتعديل الدستوري 13 مؤشر جيد، ولكنه بحاجة إلى ضغط على الأطراف الدولية للقبول به.

أبو بريق اعتبر في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن “باتيلي” يمثل الدول المتصارعة علي النفوذ في ليبيا، وإذا استطاع التوفيق بين مصالح هذه الدول يمكن أن ينجز شيئًا.

وأشار إلى أن حديث باتيلي عن التوافق بين الأطراف الليبية يقصد به التوافق بين الدول المتدخلة في ليبيا عن طريق الوكلاء المحليين.

ولفت إلى أن بعض الدول شعرت بأنها غير ممثلة في التوافقات الحالية، وبالتالي تطالب بلجنة حوار تضمن مشاركتها عن طريق وكلائها المحليين.

كما توقع حدوث انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا العام، ولكن هناك تخوفات من بعض العراقيل، بحسب قوله.

