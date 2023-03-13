بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 13 مارس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 13 مارس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تذبذب في درجات الحرارة على اغلب مناطق ليبيا مع تكاثر للسحب من حين لأخر هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقى يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: مغطاة جزئيا بالسحب نهار اليوم و تكون صافية إلى قليلة السحب اليومين القادمين.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة وتكون يوم الغد جنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19-23)مْ، وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد وتنخفض يوم الأربعاء.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم خاصة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقى.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقى.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15-20)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 29)مْ.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-29)مْ وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:13)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:18).