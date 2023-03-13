مديرية أمن تاجوراء تعلن فض اشتباك بين قوتين تابعتين لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة

أخبار ليبيا 24

أعلنت، مديرية أمن تاجوراء، في وقت متأخر الأحد، إنه تمّ فضّ النزاع بين قوتين متقاتلين، تابعتين لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بفضل مجهودات المشايخ والحكماء وأعيان تاجوراء.

وقالت المديرية، في بيان، “بفضل من الله ومجهودات مشايخ وحكماء وأعيان تاجوراء تم فض النزاع”.

وأضافت، أن “دوريات النجدة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية العاملة ببلدية تاجوراء، منتشرة في حضور مدير الأمن، بكل من منطقة مستشفى الجلدية واربع شوارع الكهرباء وطريق السلع وطريق المصانع” . وقالت، ” نطمئن المواطنين بأن الطريق مفتوحة والوضع تحت السيطرة”.

وسهدت تاجوراء، شرقي العاصمة طرابلس، اشتباكات مسلحة بين كتيبة “رحبة الدروع” و “أسود تاجوراء”، وهما كتيبتين تابعتين لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة.

وقالت مصادر، إن الاشتباكات جاءت على خلفية مقتل عنصرين تابعين لكتيبة “رحبة الدروع” التي يترأسها بشير البقرة.

وكان جهاز الإسعاف والطوارئ قد دعا المواطنين بعدم التسرع بالخروج من منازلهم، حفاظًا على سلامتهم، حتى يتم التأكد من تأمين الطريق.