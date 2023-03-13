المنفي يبحث مع سفيرة بريطانيا المستجدات السياسية والأمنية بليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا “كارولاين هورندال”، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن سفيرة بريطانيا جددت التزام بلادها بدعم جهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في البلاد، وتأييدها للمسار الديمقراطي، مثمنةً موقف المجلس الداعم لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا بما يحقق الملكية الوطنية والتوافق الوطني وصولاً إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية العام الجاري 2023 م.

وقدمت السفيرة البريطانية إحاطةً حول الترتيبات الجارية لعقد الاجتماع القادم للجنة العسكرية المشتركة 5+5، وتأتي هذه الإحاطة إثر انتقال الرئاسة المشتركة للجنة المسار الأمني والعسكري إلى المملكة المتحدة.

وأكد المنفي استمرار دعم المجلس الرئاسي لأعمال اللجنة، الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية.