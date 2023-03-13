مديرية أمن تاجوراء تعلن فضّ نزاع ميليشاوي مسلح داخل المدينة

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قالت، مديرية أمن تاجوراء، إنه تمّ فضّ النزاع المسلح داخل المدينة، بفضل جهود المشايخ والحكماء والأعيان.

وقالت المديرية، في بيان، “بفضل من الله ومجهودات مشايخ وحكماء وأعيان تاجوراء تم فض النزاع”.

وأضافت، أن “دوريات النجدة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية العاملة ببلدية تاجوراء، منتشرة في حضور مدير الأمن، بكل من منطقة مستشفى الجلدية واربع شوارع الكهرباء وطريق السلع وطريق المصانع”. وقالت، ” نطمئن المواطنين بأن الطريق مفتوحة والوضع تحت السيطرة”.

وشهدت تاجوراء شرق الأحد اشتباكات مسلحة بين “رحبة الدروع و “أسود تاجوراء”، وهما كتيبتين تابعتين لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة.

وأفادت مصادر، أن القتال جاء على خلفية قتل عنصرين من “رحبة الدروع”، التي يترأسها بشير البقرة.

وذكر شهود أن الاشتباكات شهدت استخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، دون ذكر سقوط أي ضحايا.

وكان جهاز الإسعاف والطوارئ قد دعا المواطنين بعدم التسرع بالخروج من منازلهم، حفاظًا على سلامتهم، حتى يتم التأكد من تأمين الطريق.

ودفعت الاشتباكات جهاز الإسعاف والطوارئ إلى إعلان حالة النفير القصوى لكل مكاتب طرابلس والقره بولي وقصر خيار.