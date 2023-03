السفير الألماني: على الجهات الفاعلة الليبية والدولية أن تقدم الدعم الكامل للوصول إلى الانتخابات

ليبيا – أعلن السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت دعمه الكامل لرسالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لتلبية تطلعات الشعب الليبي.

السفير الألماني وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، طالب الجهات الفاعلة الليبية والدولية أن تقدم الدعم الكامل للوصول إلى الانتخابات، كوسيلة لمنح الليبيين ما يستحقونه من مؤسسات عامة شرعية واستقرار وسلام وازدهار.

