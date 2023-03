الجهاني: المجتمع الدولي يسعى لاستمرار الفوضى في ليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني إن تخبط المبعوث الأممي باتيلي واضح في المؤتمر الصحفي يوم أمس السبت، والرجل لا يملك حلًا للازمة الليبية وحديثه مليء بالتناقضات.

الجهاني وفي تصريحات خاصة لمنصة”فواصل”، أضاف: “الأسبوع الماضي نقل معلومات غير صحيحة إلى الأمم المتحدة والآن يناقض نفسه، فتارة يقر التعديل الـ 13 وتارة يرفضه، ويتحدث عن لجنة عليا، والحقيقة أن حديثه لا يعدو أن يكون جسًا للنبض ليس إلا”.

وطالب المجتمع الدولي أن يعمل على إيجاد مبادرة مشتركة بين الأمم المتحدة والليبيين لو كان الهدف حل الأزمة الليبية.

ورأى أن المجتمع الدولي يسعى لاستمرار الفوضى إلى حين إتمام الصفقات الخارجية بين الدول الفاعلة.

الجهاني أشار إلى أن القوى السياسية والفاعلة في ليبيا قدمت وما زالت تقدم التنازلات للوصول بالبلاد إلى مرحلة استقرار دائم، ولكن المجتمع الدولي لا يريد ذلك.

