الطقس في ليبيا.. أمطار متفرقة والحرارة تصل لـ 29 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت تذبذب درجات الحرارة في معظم مناطق البلاد مع تكاثر للسحب من حين إلى آخر على بعض مناطق الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز الوطني، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة بين 15 و29 درجة مئوية في جميع المناطق.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء مغطاة جزئيا بالسحب نهار اليوم وتكون صافية إلى قليلة السحب اليومين المقبلين.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية إلى معتدلة السرعة وتكون جنوبية شرقية غدا، وتتراوح درجات الحرارة بين 19 و23 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا بسيطا غدا وتنخفض يوم الأربعاء.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، فتشهد سقوط أمطار متفرقة اليوم خاصة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتتراوح درجات الحرارة بين 15 و20 درجة مئوية.

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وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، فالسماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 25 و29 درجة مئوية.

وأخيراً (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 25 و29 درجة مئوية وتسجل انخفاضا بسيطا غدا.