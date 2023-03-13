الدبيبة يناقش مع مدير شركة طاقة تركية إنشاء محطة لتوليد الكهرباء جنوب طرابلس

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ناقش، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس مجلس إدارة شركة “تشاليك” التركية القابضة، أحمد تشاليك، ترتيبات انطلاق مشروع محطة كهرباء كبيرة جنوب طرابلس.

وفي تصريحات لمدير الشركة العامة للكهرباء، نشرتها صحيفة المرصد، قال محمد المشاي، إن الشركة تضع اللمسات الأخيرة على الشروع في تنفيذ محطة جنوب طرابلس.

وأضاف المشاي، أن المشروع مشترك بين شركتي “سيمنس” الألمانية و “تشاليك”، مشيرًا إلى أن المحطة ستكون في موقع ” المكب سابقًا”.

وأوضح المشاي، أن المحطة ستنتج 1300 ميغاوات، ومدة إنجازها ستكون 15 شهرًا.

ولفت، مدير عام الشركة العامة للكهرباء، إلى أن عدة شركات عالمية من اليونان والولايات المتحدة وألمانيا، تنفذ حاليًا مشاريع إنشاء وعمرة جسيمة لمحطات توليد الكهرباء في مختلف المناطق بليبيا.