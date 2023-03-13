الإعلان عن ترتيبات لاستئناف عمل السفارة الإيرانية في طرابلس

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عن بدء الترتيبات لاستئناف عمل السفارة الإيرانية في العاصمة طرابلس.

وقالت الوزارة إن نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية، التقت بمكتبها، يوم الأحد، سفير جمهورية إيران لدى ليبيا محمد رضا، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة تفعيل لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة بدء الترتيبات اللازمة لعودة السفارة الإيرانية إلى العاصمة.

ونوهت وزارة الخارجية إلى أن اللقاء تطرق إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، لافتة إلى أن المنقوش جددت «تأكيدها ترحيب ليبيا بعودة العلاقات السعودية- الإيرانية؛ وثمنت هذه الخطوة الإيجابية، لما لها من فائدة وأهمية للاستقرار في المنطقة».

وأغلقت السفارة الإيرانية في طرابلس أبوابها في أعقاب تصريحات للمفتي السابق، الصادق الغرياني، عقب ثورة 17 فبراير (شباط) عام 2011، اتهم فيها طهران «بنشر التشيع في ليبيا».

وكان مقر السفير الإيراني في العاصمة طرابلس يخضع للحراسة الأمنية بعد مغادرة البعثة الدبلوماسية، فتعرض لهجوم بسيارة مفخخة في فبراير عام 2015، دون أن يسفر الانفجار عن أضرار جسيمة، في عملية تبناها تنظيم «داعش» حينها.