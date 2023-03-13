قشوط: ليبيا أصبحت شركة يملك أسهمها من له حق الفيتو

اعتبر القيادي في مليشيا بركان الغضب سليم قشوط، أن ليبيا أصبحت شركة يملك أسهمها من له حق الفيتو، بحسب تعبيره.
وقال قشوط، في منشور له عبر حسابه على «فيسبوك»: “أصبحت ليبيا كشركة يملك أسهمها من يملك حق الفيتو ومقر إداراتها الأمم المتحدة”، وفقا لحديثه.
اعتبر القيادي في مليشيا بركان الغضب سليم قشوط، أن ليبيا أصبحت شركة يملك أسهمها من له حق الفيتو، بحسب تعبيره.
وقال قشوط، في منشور له عبر حسابه على «فيسبوك»: “أصبحت ليبيا كشركة يملك أسهمها من يملك حق الفيتو ومقر إداراتها الأمم المتحدة”، وفقا لحديثه.
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