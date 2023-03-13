إحباط تهريب نحو 1.7 مليون قرص مخدر في ميناء مصراتة

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تمكن مركز جمرك ميناء مصراتة بالتعاون مع قوة العمليات المشتركة، وبحضور وكيل النيابة المختصة، من ضبط واحدة من أكبر شحنات الحبوب المهلوسة بميناء مصراتة.

وتقدر الكمية المضبوطة من الحبوب المهلوسة من نوع “إكستاسي”، بحسب تصريح رئيس مركز جمرك الميناء، بنحو 1.7 مليون حبة مهلوسة.

وأوضح رئيس المركز، أن الكمية مخبأةً بإحكام داخل عدد من السيارات، التي كانت على متن الباخرة “قراند تكساس” قادمة من ميناء إنتويرب – بلجيكا.

وأشار إلى أن الباخرة تحمل العلم الإيطالي وعلى متنها ما يقارب 2400 سيارة.