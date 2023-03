الغريفة | مصادرة كميات كبيرة من البصل الأحمر غير صالحة للاستهلاك البشري

ليبيا – ضبط مفتشو مكتب وادي الحياة ببلدية الغريفة التابعين لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية كميات كبيرة من البصل غير الصالح للاستهلاك البشري.

مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أوضح أن الكميات المضبوطة تمت من خلال جولة ميدانية قام بها أعضاء المركز رفقة جهاز الحرس البلدي ببلدية الغريفة، وبالتعاون مع مكتب الإصحاح البيئي بالبلدية، وذلك لإجراء حملة تفتيشية على بائعي الخضراوات في السوق الشعبي بمنطقة (توش) الواقعة ضمن نطاق البلدية.

وأفاد المركز بأنه الكمية المضبوطة صُدرت من قبل الجهات الضبطية للتخلص منها بالطرق المتبعة.

