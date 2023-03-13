جهاز الإسعاف: هدوء حذر بمناطق الاشتباكات في تاجوراء

قال جهاز الإسعاف والطوارئ إن حالة من “الهدوء الحذر” تشهدها مناطق الاشتباكات التي جرت في تاجوراء شرق طرابلس مساء اليوم الأحد، مطالبًا المواطنين بـ”عدم التسرع والخروج حتى التأكد من سلامة الطريق”، وفق ما أعلنه عبر صفحته على فيسبوك.

واندلعت، مساء أمس، اشتباكات بين مسلحين من ميليشيات “رحبة الدروع” بقيادة بشير خلف الله وميليشيات “أسود تاجوراء” بقيادة عبدالرحيم بن سالم، قرب معسكر الجوية بمنطقة بئر الأسطى ميلاد الواقعة بين منطقتي تاجوراء وعين زارة جنوب شرق طرابلس، استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وفق شهادات سكان قريبين من المنطقة.

ونتيجة لتلك الاشتباكات، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ حالة النفير القصوى لكل المكاتب التابعة له “طرابلس والقره بولي وقصر خيار”، كما خصَّص الرقم (0214623366) لتلقي البلاغات عن حالات أو طلبات الخروج من المنطقة.

وجاءت الاشتباكات بعد ساعات من مقتل عناصر من ميليشيات “رحبة الدروع” على يد مسلح من ميليشيات “أسود تاجوراء”، السبت، ما دفع الطرفين للتحشيد، قبل أن تبادر الأولى بالهجوم على مقر الثانية مساء اليوم الأحد، ما تسبب في حالة من الذعر بين أهالي المنطقة.