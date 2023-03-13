أوحيدة: الانتخابات لن تكون مقبولة في ظل الانقسام والمرتزقة

قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يتجاهل خروج المرتزقة وتوحيد المؤسسات قبل الانتخابات ولا يستطيع تحقيق مطالب الليبيين لضعفه.

وأضاف أوحيدة في تصريحات صحفية، أن باتيلي يريد أن يبني على التوافق بين المجلسين في التعديل الدستوري الـ13، لكنه أغفل الحديث عن بعض الأمور، مثل هل سنذهب للانتخابات في ظل انقسام الحكومات؟.

وأكد أوحيدة أن بعض الملفات الأخرى مثل إخراج المرتزقة وتوحيد المؤسسات، وفي ظل هذه الأمور لن تكون هناك انتخابات مقبولة.

ولفت إلى أن باتيلي ينتظر توافق مجلسي النواب والدولة على قوانين الانتخابات، وأعتقد أنها ستنجز قبل المواعيد التي حددها، لكن ستبقى التحديات الأخرى التي يجب أن يجيب عنها باتيلي.