الحويج: أسعار السلع أرخص من العام الماضي

أجرى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد الحويج جولة تفقدية لعدد من الأسواق التجارية بالعاصمة طرابلس يوم الأحد 12 مارس 2023 م للوقوف على مستوى الخدمات وتوافر السلع وانسيابها بالسوق المحلي.

وبحسب بيان وزارته، اطلع الوزير على أسعار السلع التي تشهد استقراراً قُبيل شهر رمضان، حيث أكد أصحاب الأسواق التجارية على توافر كميات كبيرة من السلع بمراكز التوزيع الرئيسية والتي تغطي الطلب خلال شهر رمضان المبارك، إضافة الى انخفاض ملحوظ في أسعار بعض السلع الأساسية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق قوله.