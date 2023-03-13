الصول: 3 أسباب تجعل مبادرة باتيلي ضعيفة

قال عضو مجلس النواب، علي الصول، إن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لا يسعى إلى التقارب بين الليبيين، وهو “يتحرك مدفوعا بالقوى الخارجية المتصارعة على النفوذ في ليبيا؛ ما يجعل من فرص نجاح مبادرته ضعيفة”.

واعتبر الصول، في تصريحات صحفية، أن “ما يجعل مبادرة باتيلي ضعيفة أيضا، أنها لم تتطرق إلى الانقسام المؤسساتي، وتجاهلت مسألة السلطة التنفيذية وأزمة الحكومتين والاستقرار الأمني”.

وأشار إلى أن “حل الأزمة يتوقف على توافق الليبيين الوطنيين الذين يرغبون في الاستقرار، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظروف أمنية مستقرة”، وفق قوله.