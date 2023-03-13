الطقس في ليبيا.. تذبذب في الحرارة وأمطار متفرقة بهذه المنــاطق – نشرة الأمطار اليومية

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، اليوم الاثنين، والتي أظهرت تذبذب فى درجات الحرارة من يوم لاخر من حيث (ارتفاع – انخفاض ).

وبحسب تقرير صادر عن المركز، فإن درجات الحرارة القصوى اليوم على مناطق الشمال مابين (17-22)مْ.

وتوقع التقرير تكاثر للسحب هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر مع رياح شمالية غربية نشطة السرعة.

ووفقا للتقرير يبقى الطقس مستقر نسبيا على مناطق جنوب ليبيا حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم مابين (24-29) مْ.

والله اعلـــــــــــــم.

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