السريري: مبادرة باتيلي موضوعية وتعزز الملكية الليبية للقرار السياسي

اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري أن مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي موضوعية تؤكد وتعزز الملكية الليبية للقرار السياسي، وخارطة طريق المرحلة المقبلة بعد تأكيده واستناده إلى ما توصل إليه مجلسا النواب والدولة في التعديل الدستوري الثالث عشر كأساس دستوري توافقي للانتخابات.

السريري وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية، قال: “إن باتيلي حث على استكمال توافقات مجلسي النواب والدولة، عبر الإسراع في تشكيل لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية”.

وأشار إلى أن باتيلي أكد استعداد البعثة لتقديم الدعم الفني والمادي لها؛ للوصول إلى إطار قانوني متكامل تقام عليه الانتخابات التشريعية والرئاسية،وتشكل نقلة نوعية في مسار التسوية السياسية الشاملة في ليبيا.