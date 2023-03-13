الجهاني: باتيلي لا يملك حلا للأزمة الليبية وحديثه مليء بالتناقضات

أكد عضو مجلس النواب، عصام الجهاني، أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، لا يملك حلاً للأزمة الليبية، مشيرا إلى أن حديثه مليء بالتناقضات.

وقال الجهاني، في تصريحات صحفية: “باتيلي نقل معلومات غير صحيحة الأسبوع الماضي إلى الأمم المتحدة والآن يناقض نفسه، فهو تارة يُقر التعديل الـ13 وتارة أخرى يرفضه، ويتحدث عن لجنة عليا، وحديثه لا يعدو أن يكون جس للنبض فقط”.

وأضاف “على المجتمع الدولي أن يعمل على إيجاد مبادرة مشتركة بين الأمم المتحدة والليبيين، لو كان الهدف حل الأزمة الليبية، فالمجتمع الدولي يسعى لاستمرار الفوضى لحين إتمام الصفقات الخارجية بين الدول الفاعلة، كما أن القوى السياسية والفاعلة في ليبيا قدمت وما زالت تقدم التنازلات للوصول بالبلاد إلى مرحلة استقرار دائم، ولكن المجتمع الدولي لا يريد ذلك”.