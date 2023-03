ليبيا – رحب عضو مجلس الدولة الاستشاري حسن حبيب بما طرحه المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في مؤتمره الصحفي أمس السبت، ما دام يعتمد التعديل الدستوري الـ13.

حبيب وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” رأى أن الفرصة الآن متاحة للجنة 6+6 المُشكّلة من مجلسي النواب والدولة، للعمل على صيغة توافقية قبل يونيو المقبل، وتطبيق التعديل المتفق عليه بين المجلسين.

وأكد أن مجلس الدولة صوّت بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13، والفيصل سيكون عبر القاعدة الدستورية وهي بالتصويت أيضًا.

وأضاف: “في حال تصويت مجلس الدولة بالرفض على القاعدة الدستورية، فإن اللجنة رفيعة المستوى ستكون بديلًا للجنة 6+6 المشكلة من المجلسين”.

وبين أن اللجنة التوجيهية المقترحة من باتيلي، سيكون الأعضاء فيها من خلال مرشحين وفق عدد محدّد من البعثة، إلى جانب ممثلين عن كل جهات الدولة.

حبيب أشار إلى أن البعثة تدرك الأخطاء التي وقعت فيها لجنة الـ75، معربًا عن أمله بأن تختار أعضاء من شخصيات لها وزن وتأثير، بعيدا عن الرشاوي وغيرها.

Shares

The post حبيب: نرحب بما طرحه باتيلي ما دام يعتمد التعديل الدستوري الـ 13 first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية