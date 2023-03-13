ليبيا.. مديرية أمن بنغازي تعلن ضبط تشكيل عصابي لسرقة المنازل في اللثامة

أعلنت مديرية أمن بنغازي، ضبط تشكيل عصابي خطير يمتهن سرقة المنازل والمحال التجارية بمنطقة اللثامة.

وأشار بيان صادر عن المديرية، أمس الأحد، إلى أن رجال الشرطة بمركز شرطة الصابري تمكنوا من إعداد خطة وتكثيف التحريات بعد تكرار عمليات السرقة في اللثامة.

ونوه البيان إلى ضبط أفراد التشكيل العصابي بفضل كمين محكم والانتقال بهم إلى المركز.

وأفادت التحريات بأن المتهمين سرقوا عددا كبيرا من كروت الدفع المسبق و2000 دينار من محل المواطن إعبيد جمال بودبوس، وكذلك 30 ألف دينار من منزل المواطنة عائشة مبارك، وشاشات عرض مرئي ومنظومة صوت من منزل المواطن سليم الفيتوري.

ونفذ المتهمون عملية سطو مسلح على وافدة نيجيرية الجنسية داخل منزلها بمنطقة اللثامة وسلبوا مبلغا قدره 1500 دينار وهاتفها المحمول وحقيبة يد وجواز سفر، وفق التحريات.

واعترف المتهمون بما نُسب إليهم إضافة إلى عدة سرقات أخرى لم يبلغ عنها المواطنون، واتُخذت الإجراءات القانونية كافة حيالهم وجرى إحالتهم إلى النيابة العامة.