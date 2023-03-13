سفير فرنسا يشارك في اليوم العالمي للفرنكوفونية بجامعة طرابلس

الوطن| رصد

شارك سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، في اليوم العالمي للفرنكوفونية في جامعة طرابلس.

وقال مهراج في منشور لها عبر تويتر، اليوم الاثنين، “سعيد بمشاركتي في فعالية اليوم العالمي للفرنكوفونية بجامعة طرابلس”.

ووجه السفير الفرنسي الشكر إلى 25 أستاذا للغة الفرنسية في كلية اللغات التي نظمت هذه الفعالية ، و264 طالبا وطالبة في جامعة طرابلس الذين يتعلمون اللغة الفرنسية، التي تفتح لهم أبواب التعددية اللغوية.

وخصصت منظمة يونسكو يوم 20 مارس من كل عام للاحتفاء باللغة الفرنسية، وذلك في إطار جهود الأمم المتحدة لرفع مستوى الوعي التاريخي والثقافي وإنجازات كل اللغات، ويتزامن في اليوم نفسه الاحتفال باليوم الدولي للفرنكوفونية.