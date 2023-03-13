وصول شحنات كوابل جديدة لمخازن الشركة العامة للكهرباء

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وصلت شحنات من بكرات الكوابل مختلفة الأحجام خاصة بمكونات شبكة التوزيع إلى المخازن الرئيسة للشركة العامة للكهرباء في طرابلس، وفق ما أعلنت الشركة.

وقالت الشركة، إنه سيتم نقل الشحنات إلى الإدارات المعنية الفنية بالمناطق حسب آلية العمل المتبعة.

وأضافت، أن وصول الشحنات الجديدة يأتي لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين وتواصل جهودها لتوفير الاحتياجات والمعدات والمستلزمات الضرورية على مستوى إدارات التوزيع.

في غضون ذلك، قالت الشركة إنها بدأت في العمل على تركيب برج على مشروع خط نقل الطاقة الرويس أبو عرقوب من ناحية الرياينة جهد 400 ك.ف.

وقال إن ذلك يأتي ذلك في إطار سعيها لاستكمال الخط نظرًا لأهميته في نقل الطاقة، بما يمكن الشركة من رفع نسبة توليد للطاقة الكهربائية .