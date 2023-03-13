النيابة العامة تأمر بحبس مرتكبي جرائم فساد في فرع مصرف الادخار والاستثمار العقاري – بنغازي

أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس مدير مصرف الادخار والاستثمار العقاري – فرع بنغازي؛ واثنين من المسهمين معه.

النائب العام، وفي بيان له، قال: “أنجز وكيل النيابة، بمكتب المحامي العام – بنغازي، جزءًا من إجراءات التحقيق المتعلقة بواقعات الاستيلاء على الدعم الحكومي المخصص للإيفاء ببدل الإيجار؛ فأظهرت التحقيقات سوء سلوك مدير فرع المصرف؛ واثنين من المسهمين معه بتعمدهم إظهار المركز المالي للمصرف على غير حقيقته؛ لحمل المستفيدين على قبول مبلغ ستة آلاف دينار من أصل مبلغ اثني عشر ألف دينار مخصصة لهم ؛ وتحرير ما يفيد التسلم ؛ فكان لهم ما راموا؛ وتأتّى لهم التصرف في مبلغ مليون وتسعمائة ألف دينار بالمخالفة لنواهي القانون، بإدراج بيانات على خلاف الحقيقة في مستندات المصرف، ووضع أوراق رسمية نسبت زوراً إلى بعض المستفيدين، وتقديم رشى لأحد موظفي مصرف الجمهورية لتسهيل سحب المبالغ المالية المستولى عليها”.

وتابع: “وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهمين الثلاثة ، أمر بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية”.