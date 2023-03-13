مركز البحوث: وزارة مالية الدبيبة حنثت بوعدها الإفراج عن مرتبات موظفينا

قال الحسين حسن عريبي مدير عام مركز البحوث الصناعية، إن موظفي مركز البحوث أقفلوا المركز لأنه لم يتم الإفراج عن مرتباتهم، وعدد الموظفين الذين يطالبون بالإفراجات في مركز البحوث لا يتجاوزون 400 موظف.

أضاف في تصريحات صحفية، أن وزارة المالية المدة الماضية أصدرت بيانا أن أي جهة جهزت مطابقة رواتبها سيتم صرفها لها قبل شهر رمضان، وجهزنا مطابقة المركز ولكن وزارة المالية لم تفرج عن رواتب الموظفين.

وتابع: “عدة جهات أخرى قامت بالمطابقة معنا منها المركز الوطني للمواصفات والمؤسسة الوطنية للتعدين تم إفراج مرتباتهم ولكن موظفي مركز البحوث الصناعية لم يفرج عن رواتبهم”.