الليبي للاستشعار عن بعد: الاثنين القادم يتساوى الليل والنهار

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن الكرة الأرضية ستكون يوم الاثنين القادم على موعد مع الاعتدال الربيعي وتساوي الليل والنهار تقريبا.

وأكد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن الكُرة الارضية ستكون يوم الاثنين القادم على موعد مع الاعتدال الربيعي وتساوي الليل والنهار تقريبا في كافة أنحاء الكُرة الأرضية، حيثُ يُعتبر هذا اليوم البداية الفلكية لفصل الربيع في نصف الكرة الأرضية الشمالي، ولفصل الخريف في النصف الجنوبي من الكُرة الارضية.

وأضاف المركز أنه في يوم الاثنين القادم ستشرق الشمس على تمام الساعة 7:11 صباحاً بتوقيت ليبيا المحلي من نقطة الشرق الأصلية بزاوية سُميت 90 درجة، وتغرب على تمام الساعة 7:18 مساءً بتوقيت ليبيا المحلي من نقطة الغرب الأصلية بزاوية سُميت 270 درجة، الأمر الذي يُستفاد منه في تحديد إتجاهي الشرق والغرب الأصليين وبالتالي تحديد باقي الاتجاهات والمواقع الجغرافية بكل دقة.

وسيبلغ طول فصل الربيع لهذا العام 92 يوماً و17 ساعة و 33 دقيقة ، سيزداد خلالها وقت النهار تدريجياً ليكون بذلك النهار أطول من الليل وستستمر هذه الزيادة في وقت النهار إلى أن يحدث الانقلاب الصيفي يوم 21 يونيو 2023.