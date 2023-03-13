“الصور” يأمر بحبس مدير مصرف الادخار في بنغازي واثنين من مساعديه

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أمر النائب العام الصديق الصور بحبس مرتكبي جرائم فساد في فرع مصرف الإدخار والإستثمار العقاري – بنغازي.

وبحسب بيان النيابة العامة، فقد أنجز وكيل النيابة، بمكتب المحامي العام – بنغازي ، جزءًا من إجراءات التحقيق المتعلقة بواقعات الاستيلاء على الدعم الحكومي المخصص للإيفاء ببدل الإيجار.

وأظهرت التحقيقات سوء سلوك مدير فرع المصرف؛ واثنين من المساهمين معه؛ بتعمدهم إظهار المركز المالي للمصرف على غير حقيقته، لحمل المستفيدين على قبول مبلغ ستة آلاف دينار من أصل مبلغ اثني عشر ألف دينار مخصصة لهم، وتحرير ما يفيد التسلم، فكان لهم ما راموا، وتأتي لهم التصرف في مبلغ مليون وتسعمائة ألف دينار بالمخالفة لنواهي القانون، بإدراج بيانات على خلاف الحقيقة في مستندات المصرف، ووضع أوراق رسمية نسبت زوراً إلى بعض المستفيدين، وتقديم رشى لأحد موظفي مصرف الجمهورية لتسهيل سحب المبالغ المالية المستولى عليها.

وبعد فراغ المحقق من إجراء استجواب المتهمين الثلاثة ، أمر بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.