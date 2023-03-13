بودوارة: سفراء الدول الكبرى في ليبيا يعانون «أزمة فراغ» ولديّ حلها

اقترح أشرف بودوارة، المنسق العام لمؤتمر العودة للملكية الدستورية في ليبيا، ما سماه «حلاً لأزمة فراغ سفراء الدول الكبرى» في ليبيا، في سخرية منه إزاء أداء سفراء دول الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، بريطانيا، فرنسا ألمانيا، وروسيا.

كتب على فيسبوك: “كثير ما نسمع من السفراء المتجولين للدول الكبرى 🇺🇸🇬🇧🇮🇹🇩🇪🇫🇷🇳🇱العاملين في ليبيا أنهم يعملون من أجل مساعدة الليبيين في تحقيق استقرار وـمن وازدهار ليبيا.”.

أضاف: “من رأيي ان نمنح كل دولة من هذه الدول عدد 3 مستشفيات كبرى مختلفة التخصصات في جميع مناطق ليبيا، ويقوموا هم بإدارتها وصيانتها وتجهيزها بالكامل لمدة 10 سنوات مع اخذ ايراداتها، في سبيل اجراء العمليات وتوفير العلاج لليبيين، وهكذا نحل أزمة القطاع الصحي الذي يعاني منه المواطن وتعاني منه الدولة، وايضاً نحل به أزمة الفراغ الرهيب لدي سفراء تلك الدول ” وفق تعبيره.