مدير إدارة المختبرات ومصارف الدم: إغلاق العديد من مصارف الدم بطرابلس يعتبر كارثة حقيقية

ليبيا – علق مدير ادارة المختبرات ومصارف الدم في وزارة الصحة سيف الجهيمي على تصريح مدير مصرف الدم في طرابلس بشأن إغلاق المصارف الموجود في طرابلس لعدم توفر أكياس الدم ومشغلات المعامل من أكثر من شهر.

الجهيمي قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” السبت وتابعته صحيفة المرصد إن إغلاق العديد من مصارف الدم تعتبر كارثة حقيقية.

وتابع: “لم نكن نتمنى أن نصل لهذا ولكنها تراكمات من سنة 2020 لهذه اللحظة، والنقص الحاصل في المستلزمات الطبية واحد بنودها أكياس التبرع الدم منذ خروج كورونا تم استهلاك كميات كبيرة من أكياس الدم والمشغلات، وهو لسبب علمي لتوفير البلازما للمتعافين وبعدها تم الغائه وهذا كان له الاثر الاكبر في النقص الحاصل حاليًا”.

وأشار إلى أن وزارة الصحة عملت جاهدةً لتوفير هذه البنود عن طريق جهاز الإمداد الطبي وبعض الجهات الأخرى كمنظمة الصحة العالمية وبعد وباء كورونا تفاقمت المشكلة على مستوى العالم.

وأوضح أن التعاقد كان يتم عن طريق شيء مهم وهو العطاء العام، وحاليًا هناك حلحلة في الموضوع وتعاقدات تحصل سابقًا عن طريق مصارف الدم المركزية التي لها الذمة المستقلة.

كما تابع: “أعطى وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات التعاقد للموضوع وإحالته لوزير الصحة رمضان أبو جناح لوضع حل سريع ويتم اعتماد العطاء وحل المشكلة في رمتها وسيكون حلها تباعًا”.

وأكد مدير ادارة المختبرات ومصارف الدم في وزارة الصحة في الختام على أنه يجب أن يكون متوفر 400 ألف كيس سنوي في ليبيا.

