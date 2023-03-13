فريق طبي ليبي يواصل إجراء عمليات القسطرة القلبية بمركز البيضاء الطبي

أخبار ليبيا 24

قالت، وزارة الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، إن مركز البيضاء الطبي يواصل إجراء عمليات القسطرة القلبية بوحدة القسطرة والقلب للمرضى من مختلف مدن ومناطق ليبيا.

وأضافت الوزارة، أن الفريق الطبي الليبي أجرى 14 عملية ما بين تشخيصية وعلاجية، وذلك بحسب القائمة المعدة مسبقاً من رئاسة وحدة القلب والقسطرة بالمركز، مؤكدة أن جميعها تكللت بالنجاح.

وأكدت الوزارة، أن إدارة مركز البيضاء الطبي تسعى، من خلال دعمها لهذا النوع من العمليات، إلى تنفيذ استراتيجية الوزارة بتقديم الخدمات الطبية لمستحقيها بالمجان والاهتمام بجودة خدمات الرعاية وسط ارتفاع تكلفتها بالقطاع الخاص.