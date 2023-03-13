الحصادي: مادامت «بالوعة» الفساد مفتوحة ستستمر الاستباحة والنهب للمال العام

رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي، أنه مادامت «بالوعة» الفساد مفتوحة، ومع غياب الشفافية والمراقبة والمحاسبة والمحاكمة والوعي، ستستمر الاستباحة والنهب للمال العام، على حد وصفه.

وقال الحصادي في تغريدة له عبر «تويتر»: “مهما تنوعت وتعددت مصادر الدخل ومهما ارتفع إنتاج النفط والغاز ومهما تعدل سعر الصرف لن ينعكس على الاقتصاد والتنمية المستدامة والمواطن بالشكل الصحيح والمطلوب”، بحسب تعبيره.

وأضاف “مادامت «بالوعة» الفساد مفتوحة، ومع غياب الشفافية والمراقبة والمحاسبة والمحاكمة والوعي، ستستمر الاستباحة والنهب للمال العام”، وفقا لقوله.