المفوضية: ننشر الثقافة الانتخابية في أوساط طلاب الثانوية

تدخل اليوم الاثنين 13مارس2023م، المرحلة الثالثة من برنامج التوعية الانتخابية لطلاب التعليم الثانوي، الذي يهدف إلى نشر الثقافة الانتخابية في أوساط الشباب، بحسب بيان مفوضية الانتخابات.

وكانت مفوضية الانتخابات، قد أطلقت يوم الأحد 26فبراير2023م، أولى فعاليات هذه المرحلة تحت شعار(اعرف أكثر عن الانتخابات والمفوضية)، التي تستهدف على مدى (3) أسابيع تنفيذ حملات التوعية داخل المدارس في مختلف مناطق ليبيا، بمساهمة الطلاب الذين تلقوا خلال الفترة الماضية تدريباً مكثفاً حول مهارات التخطيط والإعداد وأفضل الممارسات لتجهيز حملات توعية، وتضمنت الحملات تقديم عروض توضيحية حول المفوضية وإدارتها والعملية الانتخابية، ضمن برنامج استضافة طلاب المرحلة الثانوية في المفوضية الذي نظم خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر2022م، بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية أيفس (IFES)، بهدف توعية طلاب المرحلة الثانوية بالعملية الانتخابية.