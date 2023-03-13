القبض على شخصين قاما بسرقة أحد المخازن في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين عن تمكن أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس من القاء القبض على شخصين قاما بسرقة من داخل إحدى المخازن بقرية المغرب العربي بطرابلس .

جاء ذلك عقب عمليات البحث والتحري من قبل أعضاء المكتب حول واقعة سرقة من داخل مخزن بقرية المغرب العربي بناء على شكوى مقدمة من قبل صاحب المخرن لمركز شرطة غوط الشعال.

وبالاستدلال مع المقبوض عليهما داخل المكتب أعترفا بارتكابهما للواقعة وقاما ببيع المسروقات وتقاسما المبلغ فيما بينهم.

واتخذت الإجراءات القانونية حيالهما واحالتهما مقبوضاً عليهما إلى مركز شرطة غوط الشعال من حيث الاختصاص.