نصية يدعو باتيلي للدمج بين مبادرته والتعديل الدستوري الـ13

علق عضو مجلس النواب عبد السلام نصية على المؤتمر الصحفي الذي عقده المبعوث الأممي عبد الله باتيلي السبت، قائلًا: “بخصوص ما جاء في مؤتمر باتيلي، إما أن الفكرة لم تكتمل وأجبر على طرحها تحت ضغوط دولية وإقليمية أو أنه اصطدم بعدم وجود توافق دولي وإقليمي كما حدث لمن قبله”.

نصية وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “كما قلنا سابقًا الدول الكبرى إذا اتفقوا تصرفوا خارج المؤسسات الدولية ودون أدنى اعتبار لها وإذا اختلفوا عطلوها”.

وأردف: “قبل يومين طرحنا فكرة للدمج بين التعديل الدستوري 13 ومبادرة باتيلي، واليوم وبعد حديث باتيلي في المؤتمر الصحفي أصبحنا على يقين بأن ما طرحناه يعتبر مخرج جيد، خاصة وأن باتيلي كان مشتتًا وفسر الماء بالماء كما يقال، ولم يقدم شرحًا أو تفصيلًا واضحًا لمبادرته وكان قريبًا جدًا من ما طرحناه بخصوص الدمج، حيث أضاف إلى مهام اللجنة الرفيعة مساءلة الميثاق الوطني للمترشحين للرئاسة وكيفية تأمين الانتخابات وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية”.

وطالب نصية باتيلي بدعوة لجنة (6+6) للانعقاد مع إضافة أطراف الصراع لها لإنجاز مهامها خلال مدة زمنية معينة لأعداد قوانين الانتخابات وإعداد آلية لـ(توحيد السلطة التنفيذية، وميثاق وطني لمرشحي الانتخابات الرئاسية، وبرنامج توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية للتأمين الانتخابات).

نصية ختم: “أما إذا اختار باتيلي المضي قدمًا في مبادرته غير المفهومة وغير الواضحة، فإنه وبدون أدنى شك سوف يصل إلى نفس النقطة التي وصل اليها من كان قبله ويضيف أسمه إلى أسماء من ساهموا في إدارة الأزمة، وفقًا لمصالح الدول الإقليمية والدولية والتي أوصلت في عدد من المرات لإنفلات أمني وقتال بين الليبيين”.