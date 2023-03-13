الداخلية تعلن القبض على متهم بالسرقة والسطو في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين عن تمكن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن النواحي الأربع من القاء القبض على أحد الاشخاص قاما بالسرقة والسطو على أحد المقيمين .

بالإشارة إلى البلاغ الوارد إلى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن النواحي الاربع من مركز شرطة قصر بن غشير والمتعلق بشكوى أحد المقيمين مصري الجنسية ضد أربعة أشخاص مجهولين الهوية قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وسرقة مبلغ مالي منه بمنطقة قصر بن غشير.

ومن خلال البحث التحري حول الواقعة، تمكن أعضاء المكتب من ضبط أحد الأشخاص المشتبه بهم وتم جلبه إلى القسم وبعد عرضه على المشتكي تم التعرف عليه وأفاد بأنه أحد الأشخاص الذين ارتكبوا الواقعة ويدعى “ت. ا. ح” مصري الجنسية.

واتخذت الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى مركز شرطة قصر بن غشير من حيث الاختصاص، ولازال البحث والتحري مستمراً لضبط باقي الأشخاص.