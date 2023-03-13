اللواء أبو زريبة يتابع الإجراءات الخاصة بحفظ الأمن وضبط المجرمين

بحث وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء عصام أبو زريبة مع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي بالمنطقة الشرقية اللواء صلاح الخفيفي آخر الأعمال التي قامت بها إدارة الدعم المركزي في دعم واسناد مديريات الأمن، والتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى من أجل حفظ الأمن وضبط المجرمين والحفاظ على أمن والوطن والمواطن.

واستمع اللواء أبو زريبة خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بنغازي لشروح وافية من قبل مدير الإدارة حول المهام التي قامت بها الإدارة من خلال تعاونها مع الجهات الأمنية ومديريات الأمن في ضبط العديد من المخالفات سوى من انتهاكات او تعديات على أملاك الدولة والمواطنين من بعض الخارجين عن القانون، بالإضافة إلى الأعمال التي كلفت بها فروع ومكاتب الإدارة.