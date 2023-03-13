شلبي: مصالح الليبيين تنحصر في إيجاد قوانين انتخابية عادلة لا تقصي أحداً

أكد عضو مجلس النواب، أبو صلاح شلبي، أن التصريح بإقصاء كل مرشح محتمل لخصومة؛ نتيجة طبيعية لتزايد تعقُد الأزمة الليبية خلال السنوات الأخيرة.

وقال شلبي، في تصريحات صحفية: “الجميع من شخصيات وقوى محلية أو ممثلي الدول الغربية يتطلعون لتحقيق مصالحهم دون النظر لمصالح الليبيين التي تنحصر في إيجاد قوانين انتخابية عادلة لا تقصي أحدًا من فرصة التطلع لقيادة البلاد إلا مَن صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية ولو كان ذلك لمرحلة استثنائية لحين وضع الدستور الدائم”.

وأضاف “الدعم الخارجي هو ما يزيد من تعنت الشخصيات والقوى الليبية من أجل إحداث توافق حول إطار سياسي بشأن شروط الترشح للرئاسة والقبول بالنتائج أياً كانت الشخصية الفائزة، والدعم الخارجي هو ما يدفع المرشحين لإقصاء منافسيهم في محاولة مبكرة لحشد الشارع ضد هؤلاء، وأراهن على إمكانية وصول اللجنة المشتركة بين النواب والدولة، المرتقب تشكيلها لسيناريوهات إيجابية في حل الأزمة”.