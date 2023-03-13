هيئة البحث والتعرف على المفقودين تعلن اكتشاف مقبرتين في ترهونة

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أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين اليوم الإثنين، اكتشاف مقبرتين في مدينة ترهونة.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها على “فيسبوك” أن اكتشاف المقابر تم عقب بلاغ وارد من جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأشارت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أن فرقها تمكنت من الكشف عن المقبرتين الأولى في طريق سالم بن علي والثانية بطريق الساقية.

ولفتت هيئة البحث والتعرف على المفقودين إلى أن عملية اسخراج الرفات في المقبرتين ستكون يوم غد الثلاثاء.