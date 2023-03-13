باشاغا: حكومتي على جاهزية كاملة لجعل عام 2023 عام الانتخابات

أكد رئيس حكومة الاستقرار المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، جاهزية حكومته الكاملة لمساندة مساعي البعثة الأممية في جعل عام 2023 عام الانتخابات.

وقال باشاغا في تغريدات متتالية على تويتر، “خلال لقائي المبعوث الأممي عبدالله باثيلي في بنغازي، أكدت على شرعية الحكومة الليبية و جاهزيتها الكاملة لمساندة مساعي البعثة الأممية في تحقيق تطلعات الشعب الليبي في التغيير والانتقال الديمقراطي وجعل عام 2023 عام الانتخابات”.

وأضاف باشاغا، “رحبنا بمبادرة السيد باتيلي لكسر الجمود السياسي وتنظيم الانتخابات، وشددنا على المُلكية الليبية لحل الأزمة الراهنة وبذل المزيد من الجهود لزيادة التقارب بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإنجار القوانين الانتخابية في أقرب الآجال”.