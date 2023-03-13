الطرابلسي: وزارة الداخلية أطلقت خطة أمنية لتأمين الحدود والمنافذ والصحراء لمكافحة التهريب

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قال، وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، إن الوزارة أطلقت خطة أمنية لتأمين الحدود والمنافذ والصحراء لمكافحة التهريب والمحافظة على مقدرات الوطن.

جاء ذلك، خلال لقائه الأحد مع رئيس الأركان العامة للجيش بحكومة الوحدة، الفريق محمد الحداد، ورئيس أركان القوات البرية لواء الفيتوري غريبيل، ورئيس جهاز الأمن الداخلي بالحكومة، لواء لطفي الحراري.

وأضاف الطرابلسي، إننا في وزارة الداخلية نعمل وفق رؤى استراتيجية تضمن تحقيق الأمن ومحاربة الجريمة، بشتى أنواعها على كافة التراب الليبي، وفق ما ذكرت الوزارة.

وقال، إن من خلال التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، نضمن تحقيق مستهدفات خطة الوزارة، والعمل بكل جدية تجاه أمن وطننا ومواطنينا.

وأضاف، أن العمل يجب أن يكون بصورة تكاملية بين كافة الجهات بالدولة، كلٌ حسب الاختصاصات المسندة إليه.