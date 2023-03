ليبيا – تفقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة برفقة عدد من الوزراء في حكومته مقر ومصنع شركة الجيد للصناعات الغذائية للوقوف على سير العمل.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد، أكد اطلاع رئيس حكومة تصريف الأعمال على الرؤية المستقبلية للقائمين على الشركة المتمثلة بفتح خطوط إنتاجية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، مبديًا رضاه عن توطين الصناعات الغدائية في الداخل بأيادٍ ليبية.

وبحسب البيان، توجه الدبيبة بالحديث للمواطنين بشأن وصل العاملين في المصنع الليل بالنهار لتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من الألبان والعصائر والأجبان بكميات وفيرة لتوزيعها في كافة ربوع ليبيا في سياق التعليمات العاجلة من حكومة تصريف الأعمال بالخصوص خلال شهر رمضان المقبل.

وتابع البيان: إن الزيارة التفقدية شهدت مراسم الافتتاح لخط جديد بهدف إنتاج جبنة المثلثات لتتحول الشركة من شركة مستوردة للأجبان إلى أخرى مصنعة وبقدرة إنتاجية تبلغ 3 آلاف و600 عبوة في الساعة و96 ألفًا في اليوم ومليونين و800 ألف شهريًا.

Shares

The post الدبيبة يدعو لتوفير حاجة المواطنين من الألبان والعصائر والأجبان بكميات وفيرة خلال رمضان first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية