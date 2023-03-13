الدبيبة يتابع سير العمل بمشروع صيانة الطريق الساحلي تاورغاء رأس جدير

قام رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الثنين بزيارة تفقدية لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، لمتابعة سير العمل بها والوقوف على الإجراءات التعاقدية، وخطة مشروع صيانة وتطوير الطريق الساحلي تاورغاء رأس جدير.

وعقد الدبيبة اجتماعا بحضور وزير المواصلات محمد الشهوبي، ومدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، وعدد من مديري إدارات ومكاتب الجهاز، لمتابعة العمل والتعرف على خطط الجهاز للعام الجاري، حيث قدّم العبش عرضا ضوئيا وضّح فيه سير العمل بالمشروعات الأساسية والموقف التنفيذي لها.

كما عُقد اجتماعا آخر، مع الشركات المنفذة للطريق الساحلي (تاورغاء ـ رأس جدير) التي جرى التعاقد معها، وعددها 12 شركة بين محلية وتونسية، والتي استكملت الإجراءات التعاقدية وتوفير المخصصات المالية للمشروع خلال ميزانية 2022.

وأفاد العبش أن توزيع المشروع على عدد من الشركات المحلية والتونسية يهدف إلى سرعة إنجازه لأهميته وطبيعته الخاصة، مضيفا أن الشركات ستنطلق في أعمالها بعد 10 أيام من هذا الاجتماع.