14 حالة كورونا خلال التحديث الأسبوعي لمركز مكافحة الأمراض

العنوان – طرابلس

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 06 إلى 12 مارس الجاري.

وأوضح المركز أنه استلم عدد (76) عينة وبعد فحص العينات كانت عدد الحالات الموجبة (14) عينة، وعدد الحالات السالبة (62) عينة.

وأضاف المركز أن عدد الحالات المتعافية (13) حالة، وعدد الحالات الوفيات (00) حالة، ونسبة الحالات الموجبة (18.42 %).

وأكد أن إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي 507,201 حالة والحالات النشطة 14 حالة، والمتعافين 500,750 حالة ، والوفيات 6.437 حالة.