باشاغا يرحب بمبادرة باتيلي لكسر الجمود السياسي وتنظيم الانتخابات

الوطن| رصد

التقى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باثيلي في بنغازي.

وأكد باشاغا في تغريدة له على تويتر، على شرعية الحكومة الليبية وجاهزيتها الكاملة لمساندة مساعي البعثة الأممية في تحقيق تطلعات الشعب الليبي في التغيير والانتقال الديمقراطي وجعل عام 2023 عام الانتخابات.

ورحب باشاغا بمبادرة باتيلي لكسر الجمود السياسي وتنظيم الانتخابات، وشددنا على الملكية الليبية لحل الأزمة الراهنة وبذل المزيد من الجهود لزيادة التقارب بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإنجاز القوانين الانتخابية في أقرب الآجال.