وَزير الداخلية يبحث آلية حماية المنافذ للدولة الليبية

اِجتمعَ وَزير الداخلية اللواء عصام أبو زريبة اليوم الإثنين بِمُدير الإدارة العَامة لأمن المنافذ بِالمنطقتين الشرقية وَالجنوبية اللواء عثمان عبدالسلام.

وَنُوقش خِلال الاِجتماع الآليات وَالتنظيمات المُتخذة فِي سيّر العمل بِالمنفذ، وَالتعاون الأمني بيّن كافة الأجهزة الأمنية بِالمنافذ لِمُكافحة عمليات الهجرة الغير شرعية وَالتسلل وَتهريب الوقُود وَالسلع الغذائية وَمنع حدوث أي خرق أمني.

كمَا تطرق الاِجتماع إلى مُناقشة المشاكل وَالعراقيل وَالصعُوبات التي تُواجه مُنتسبي الإدارة، وَوضع الحلُول العَاجلة لهَا.