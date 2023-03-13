شاهد .. تحشيدات واستنفار أمني بمحيط مقر الداخلية في طرابلس ومصادر تكشف السبب!

شهد محيط مقر وزارة الداخلية في طريق المطار ومصنع التبغ استنفاراً أمنياً وتحشيدات عسكرية على خلفية تحرك رتل لجهاز الهجرة غير الشرعية عقب خلاف بين وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي ومحمد الخوجة رئيس الجهاز.

وبحسب مصادر محلية وشهود عيان فإن تمركزات لجهاز الهجرة الغير شرعية في شوارع العاصمة طرابلس.





وأشارت المصادر إلى أن التحشيدات لا تزال مستمرة لجهاز الهجرة الغير شرعية في طريق السكة بالعاصمة طرابلس.

ووفقاً للمصادر فإن طريق المطار اغلق من جزيرة القيادة باب العزيزية باتجاه طريق المطار من قبل قوات الامن العام ، وسط استنفار امني لقوات دعم المديريات في سيمافرو طريق المطار بالعاصمة طرابلس.

يأتي ذلك عقب ساعات من فض نزاع مسلح في منطقة تاجوراء، شرقي العاصمة طرابلس، بعد اشتباكات مسلحة بين كتيبة “رحبة الدروع” و “أسود تاجوراء”، وهما كتيبتين تابعتين لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة.

وأعلنت مديرية أمن تاجوراء، في وقت متأخر الأحد، إنه تمّ فضّ النزاع بين قوتين متقاتلين، تابعتين لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، بفضل مجهودات المشايخ والحكماء وأعيان تاجوراء.

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